Unisannio | al via lo screening molecolare per studenti e docenti

Benevento – In vista della ripresa delle attività di didattica frontale, l'Università degli Studi del Sannio, al fine di garantire la più elevata condizione di sicurezza sanitaria a studenti, personale tecnico amministrativo e personale docente, ha organizzato uno screening per il rilevamento molecolare di infezione da SarsCoV2, mediante tampone salivare, rivolto – gratuitamente e su base volontaria – a tutta la comunità universitaria. All'organizzazione e realizzazione dell'iniziativa contribuiscono, oltre al Dipartimento di Scienze e Tecnologie dell'Università del Sannio e la spin off universitaria Genus Biotech, l'Ordine dei Medici, l'Ordine degli Infermieri, l'Azienda Ospedaliera San Pio e la ASL di ...

