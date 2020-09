Un posto al sole, spoiler 15/09/2020: Giulia torna a soffrire per Marcello (Di martedì 15 settembre 2020) In questo articolo vi daremo alcune anticipazioni sulla puntata di Un posto al sole in onda stasera 15 settembre alle 20:45 su Rai3. Come sappiamo, nei mesi scorsi Giulia ha avuto una brutta avventura con il perfido Marcello. La donna si è impegnata, cercando di dimenticare quella brutta storia per ha perso anche del denaro. Ma il destino è beffardo e, come abbiamo visto ieri, Giulia ha avuto un incontro fortuito (e in prima persona) con il truffatore. È probabile che l’ex moglie di Renato sarà costretto a soffrire di nuovo. Un posto al sole: Lara nasconde qualche segreto? Intanto, Marina farà del suo meglio per sovvenire alle richieste del magnate russo riguardo lo yacht. Come leggiamo dagli ... Leggi su kontrokultura (Di martedì 15 settembre 2020) In questo articolo vi daremo alcune anticipazioni sulla puntata di Unalin onda stasera 15 settembre alle 20:45 su Rai3. Come sappiamo, nei mesi scorsiha avuto una brutta avventura con il perfido. La donna si è impegnata, cercando di dimenticare quella brutta storia per ha perso anche del denaro. Ma il destino è beffardo e, come abbiamo visto ieri,ha avuto un incontro fortuito (e in prima persona) con il truffatore. È probabile che l’ex moglie di Renato sarà costretto adi nuovo. Unal: Lara nasconde qualche segreto? Intanto, Marina farà del suo meglio per sovvenire alle richieste del magnate russo riguardo lo yacht. Come leggiamo dagli ...

