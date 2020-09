Spazio: la Cina lancia nove satelliti in orbita dal mare (Di martedì 15 settembre 2020) La Cina ha lanciato oggi, con successo, nove satelliti dal Mar Giallo, inviandoli nell’orbita prevista. I nove satelliti, appartenenti alla serie Jilin-1 Gaofen 03-1, sono partiti alle 9:23 (ora di Pechino) con un razzo vettore Long March-11, il primo razzo a essere stato lanciato dal mare dalla Cina. I satelliti sono stati sviluppati da Chang Guang Satellite Technology. Tre dei satelliti saranno utilizzati per realizzare video: uno dei quali per la popolare piattaforma cinese di condivisione video Bilibili e un altro per l’emittente statale CCTV. Gli altri sei satelliti riprenderanno immagini con sensori “push-broom”. Il satellite di Bilibili è ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 15 settembre 2020) Lahato oggi, con successo,dal Mar Giallo, inviandoli nell’prevista. I, appartenenti alla serie Jilin-1 Gaofen 03-1, sono partiti alle 9:23 (ora di Pechino) con un razzo vettore Long March-11, il primo razzo a essere statoto dal mare dalla. Isono stati sviluppati da Chang Guang Satellite Technology. Tre deisaranno utilizzati per realizzare video: uno dei quali per la popolare piattaforma cinese di condivisione video Bilibili e un altro per l’emittente statale CCTV. Gli altri seiriprenderanno immagini con sensori “push-broom”. Il satellite di Bilibili è ...

