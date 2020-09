Sondaggio Demos&Pi: nel Nord Est, 7 su 10 temono un nuovo lockdown (Di martedì 15 settembre 2020) Nonostante sia stato escluso da più parti, la paura di un nuovo lockdown agita il sonno degli italiani. Secondo un Sondaggio Demos&Pi per Il Gazzettino, a temere una chiusura totale a seguito dell’aumento dei contagi è il 67% degli abitanti del Nord Est. Tra questi c’è chi si dice molto preoccupato (23%) da questa eventualità e chi abbastanza (44%).Segui Termometro Politico su Google News Sono però due le paure che occupano i pensieri delle persone che abitano il Nord Est: paura del contagio (46%) e timore degli effetti della crisi economica causata dalla pandemia (54%). A temere di essere infettato dal virus sono soprattutto i giovani (56%) e gli anziani over 65 (60%) mentre le classi d’età centrali – quelle tra i 25 e i 54 ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 15 settembre 2020) Nonostante sia stato escluso da più parti, la paura di unagita il sonno degli italiani. Secondo unDemos&Pi per Il Gazzettino, a temere una chiusura totale a seguito dell’aumento dei contagi è il 67% degli abitanti delEst. Tra questi c’è chi si dice molto preoccupato (23%) da questa eventualità e chi abbastanza (44%).Segui Termometro Politico su Google News Sono però due le paure che occupano i pensieri delle persone che abitano ilEst: paura del contagio (46%) e timore degli effetti della crisi economica causata dalla pandemia (54%). A temere di essere infettato dal virus sono soprattutto i giovani (56%) e gli anziani over 65 (60%) mentre le classi d’età centrali – quelle tra i 25 e i 54 ...

SBidimedia : ?? Sondaggio DEMOS ?? ?? Covid ?? Solo il 13% pensa che le misure siano state eccessive ???? - MarioPeracchio : RT @PaolaFe60208246: Sondaggio Il Sole 24 ORE. La battaglia per il NO è trasversale a tutti i partiti (tranne i 5 Stelle),come si vede più… - pbrex668 : RT @PaolaFe60208246: Sondaggio Il Sole 24 ORE. La battaglia per il NO è trasversale a tutti i partiti (tranne i 5 Stelle),come si vede più… - MarioBocchio : RT @PaolaFe60208246: Sondaggio Il Sole 24 ORE. La battaglia per il NO è trasversale a tutti i partiti (tranne i 5 Stelle),come si vede più… - IsoldiFranco : RT @PaolaFe60208246: Sondaggio Il Sole 24 ORE. La battaglia per il NO è trasversale a tutti i partiti (tranne i 5 Stelle),come si vede più… -

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggio Demos&Pi Sondaggio Demos, cala la fiducia nei confronti di Giuseppe Conte: il nome del premier che vogliono gli italiani Liberoquotidiano.it Regno Unito: al via la “rule of six”, vietati assembramenti con più di sei persone

In Gran Bretagna si delinea minaccioso il profilo dell’autunno Covid. La macchina dei contagi sta lentamente riprendendo velocità con la quantità R – il fattore riproduttivo che indica a quante person ...

Sondaggi elettorali Demos: Regionali Veneto, Zaia senza rivali

La vittoria di Luca Zaia in Veneto è uno dei punti fermi delle prossime Regionali del 20 e 21 settembre. I sondaggi elettorali Demos-Demetra per Il Gazzettino realizzati tra il 27 agosto e il 1° sette ...

Gli scenari per il governo dopo le elezioni regionali

Gli italiani saranno chiamati alle urne in ben due occasioni tra il 20 e il 21 settembre, e ciò riporterà la politica italiana al centro dei riflettori. In sette regioni si terranno le elezioni region ...

In Gran Bretagna si delinea minaccioso il profilo dell’autunno Covid. La macchina dei contagi sta lentamente riprendendo velocità con la quantità R – il fattore riproduttivo che indica a quante person ...La vittoria di Luca Zaia in Veneto è uno dei punti fermi delle prossime Regionali del 20 e 21 settembre. I sondaggi elettorali Demos-Demetra per Il Gazzettino realizzati tra il 27 agosto e il 1° sette ...Gli italiani saranno chiamati alle urne in ben due occasioni tra il 20 e il 21 settembre, e ciò riporterà la politica italiana al centro dei riflettori. In sette regioni si terranno le elezioni region ...