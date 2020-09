Roma | Fienga | “Non bisogna mettere tutto in discussione ogni volta”

(Di martedì 15 settembre 2020) “Stiamo lavorando mettendoci la massima serietà per costruire un progetto stabile cheanno si migliori. Seanno facciamo un po’ meglio dell’anno prima allora i risultati arriveranno. Ci vuole serietà nelle strategie e nonvoltain, ma correggere dove si sbaglia“. Lo ha detto il CEO dellaGuidoin una conferenza stampa per presentare il nuovo Premium Partner Tiscali. Sui Friedkin invece: “Il loro ingresso è arrivato in un timing particolare: tra due stagioni quasi senza soluzione di continuità. C’è tanto lavoro e lo stiamo affrontando seriamente. Ci sono tante scadenze tra cui quella dell’aumento di capitale. Stiamo lavorando ...

Guido Fienga, CEO della Roma, nel corso della conferenza stampa di presentazione nuovo Premium Partner Tiscal ha parlato del futuro del club giallorosso. PROGETTO – «Stiamo lavorando con la massima se ...(ANSA) - ROMA, 15 SET - "La Roma è sempre in prima fila per migliorare il prodotto calcio all'estero e per massimizzare il valore dei diritti della Serie A in Italia. Siamo in un momento di cambiament ...«L’anno scorso abbiamo fatto la scelta di stabilizzare la rosa mantenendo i giocatori che più ci risultano congeniali al nostro progetto. Questa scelta con i Friedkin sarà rinforzata». Lo ha detto l’a ...