Patuanelli | “L’idrogeno ora non è prospettiva per la decarbonizzazione dell’Ilva Ma è il vettore energetico dei prossimi 10 anni”

"L'idrogeno ora non è prospettiva per la decarbonizzazione dell'Ilva. Ma è il vettore energetico dei prossimi 10 anni"

"L'idrogeno in questo momento non è una prospettiva per la decarbonizzazione dell'Ilva di Taranto". Ad affermarlo è il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli nel corso di un evento al Senato. Solo lunedì il titolare dell'Economia, Roberto Gualtieri, aveva invece citato l'idrogeno tra le opzioni future spiegando: occorre "modificare il processo produttivo investendo sulla produzione di preridotto che può essere alimentato a gas e poi anche ad idrogeno". I due ministri sono comunque concordi sul fatto che, come ha sottolineato l'esponente M5s, "l'Italia non può perdere il treno dell'idrogeno anzi deve essere la locomotiva. L'idrogeno sarà il vettore energetico dei prossimi 10 anni".

