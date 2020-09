Muriel | “Il Napoli farà bene l’anno prossimo | per lo scudetto ci siamo anche noi”

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 15 settembre 2020) Luis, attaccante dell’Atalanta, ha rilasciato un’intervista a Sky Sport. Mi auguro che questa stagione possa essere come la scorsa. Purtroppo abbiamo perso qualche punto che ci avrebbe fatto lottare per lo, questo ci servirà per il campionato che sta per iniziare. Vogliamo vincere più partite possibile per il nostro sogno. L’Inter si è rinforzata molto, il Milan ha finitola scorsa stagione. MaRoma, Lazio efaranno. Il campionato sarà bello, per la Juve non sarà facile vincere lo: ci sono tante squadre e tra questenoi. L'articolo: “Ilfaràl’anno ...