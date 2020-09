Maria Paola inseguita per 16 minuti e poi uccisa: scooter preso a calci durante la corsa (Di martedì 15 settembre 2020) Caivano. Saranno celebratti oggi pomeriggio i funerali di Maria Paola Gaglione, la 18enne uccisa dal fratello Michele Antonio per la sua relazione con il trans Ciro Migliore. Il giudice nella gioranta di ieri ha convalidato l’arresto del 25enne infatti oggi non potrà partecipare ai funerali della sorella. Maria Paola è morta perché lui, che non … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 15 settembre 2020) Caivano. Saranno celebratti oggi pomeriggio i funerali diGaglione, la 18ennedal fratello Michele Antonio per la sua relazione con il trans Ciro Migliore. Il giudice nella gioranta di ieri ha convalidato l’arresto del 25enne infatti oggi non potrà partecipare ai funerali della sorella.è morta perché lui, che non … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Capezzone : Sulla tragedia di #Caivano. Povera Maria Paola, RIP ?????? - meb : Dopo Willy, Maria Paola. Uccisa perche il fratello non sopportava la sua relazione con Ciro. Nessuno vuole vendette… - matteosalvinimi : Una violenza bestiale, folle, senza senso e senza giustificazioni. Non chiamatelo “fratello”, non lo merita, e non… - nenyaels : RT @anikeatable: Mia nonna ha 88 anni, oggi a pranzo mi ha chiesto se avevo sentito la storia di Maria Paola, e mi ha chiesto se potevo spi… - PupiaTv : Caivano, oggi i funerali di Maria Paola. Ciro: 'La voglio vedere per l'ultima volta' - -