iPhone 12 in arrivo? Cosa aspettarci dall'evento di Apple oggi, 15 settembre 2020 (Di martedì 15 settembre 2020) Sembra come se avessimo aspettato un'eternità che Apple presentasse l'iPhone 12. La buona notizia è che l'evento virtuale "Time Flies" di Apple è ormai a poche ore, quindi non dobbiamo aspettare a lungo per vedere Cosa è stato preparato. La cattiva notizia: l'iPhone 12 potrebbe non essere annunciato oggi. Le voci sostengono il lancio di un iPad e Apple Watch, con AirPods 3, un nuovo HomePod e un'Apple TV di prossima generazione.

