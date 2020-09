Giulia De Lellis conferma la rottura con Damante | “Non stiamo più insieme da due mesi”

(Di martedì 15 settembre 2020)Desul sul profilo Instagram ha parlato di Andreae della loro, ecco cosa ha detto l’influencer Si continua a parlare del delicato periodo cheDee Andreastanno affrontando. I due si sono conosciuti e innamorati anni fa al Trono Classico di Uomini e Donne, programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Da un po’ di tempohanno di nuovo messo fine alla loro relazione, eppure dopo il ritorno di fiamma sembravano davvero felici e innamorati. Qualcosa è cambiata tra loro con il passare del tempo ed è per questo che si sono presi una pausa per capire cosa vogliono davvero. Poche ore fa ...

trash_italiano : Perché Adua si è travestita da Giulia De Lellis? #GFVIP - GossipItalia3 : Veronica Burchielli a Venezia, è polemica: il commento di Giulia De Lellis #gossipitalianews - zazoomblog : Giulia de Lellis rompe il silenzio e fa una dedica speciale ad Andrea Damante dai social - #Giulia #Lellis #rompe… - asiahoranstyles : RT @trash_italiano: Perché Adua si è travestita da Giulia De Lellis? #GFVIP - francesca279603 : RT @moretti_arianna: Adua è un misto tra Martina Nasoni e Giulia de Lellis ???? #GFVIP -

Come stanno le cose davvero tra Andrea Damante e Giulia de Lellis? Non è molto chiaro, soprattutto ai fans dei Damellis che continuano ad avvistarli in giro per Milano ben sapendo però che i due ormai ...Ora è arrivata l’ufficialità della fine della storia tra Giulia De Lellis e Andrea Damante: ecco tutta la verità dell’influencer L’annuncio ufficiale che ha confermato le indiscrezioni delle ultime se ...1Con un post sui social Giulia De Lellis annuncia che lei e Andrea Damante si sono lasciati: ecco come vanno le cose tra i due oggi Sono ormai settimane che Andrea Damante e Giulia De Lellis sono nuov ...