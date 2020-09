Eros Ramazzotti è stato operato dopo la caduta: “Ho dovuto farlo” (Di martedì 15 settembre 2020) Il cantante Eros Ramazzotti, dopo una caduta, ha dovuto subire un’operazione alla spalla destra. Ce lo racconta lui stesso a Rai Radio2. Eros Ramazzotti, a causa di una brutta caduta, ha dovuto subire un’operazione alla spalla destra. Lo ha confessato lui stesso ai microfoni de “I Lunatici”, un programma notturno di Rai Radio2. “Una estate … L'articolo Eros Ramazzotti è stato operato dopo la caduta: “Ho dovuto farlo” Curiosauro. Leggi su curiosauro (Di martedì 15 settembre 2020) Il cantanteuna, hasubire un’operazione alla spalla destra. Ce lo racconta lui stesso a Rai Radio2., a causa di una brutta, hasubire un’operazione alla spalla destra. Lo ha confessato lui stesso ai microfoni de “I Lunatici”, un programma notturno di Rai Radio2. “Una estate … L'articolola: “Hofarlo” Curiosauro.

