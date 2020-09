Como, don Roberto Malgesini, il «prete degli ultimi», ucciso a coltellate in strada (Di martedì 15 settembre 2020) Aveva 51 anni, era molto conosciuto in città per il suo impegno al fianco degli emarginati. L’omicida si è costituito: è un senzatetto di origini tunisine, con problemi psichici, che il sacerdote conosceva bene Leggi su corriere (Di martedì 15 settembre 2020) Aveva 51 anni, era molto conosciuto in città per il suo impegno al fiancoemarginati. L’omicida si è costituito: è un senzatetto di origini tunisine, con problemi psichici, che il sacerdote conosceva bene

matteosalvinimi : Una preghiera per Don Roberto, ucciso stamattina a Como da un immigrato clandestino. Un pensiero per tutti gli Ital… - Agenzia_Ansa : Don Roberto Malgesini, 51 anni, ucciso questa mattina in centro a Como. A sferrare le coltellate mortali sarebbe st… - RaiNews : Un prete di 51 anni, don Roberto Malgesini, è stato accoltellato a morte in piazza San Rocco, a Como. L’aggressione… - AcapoLinda : RT @MonycaMarini: Don Roberto Malgesini, a Como, sgozzato da un immigrato con 'problemi psichici.' Chiedo a coloro che predicano l' accogli… - paolorivaz : RT @casadellacarita: L'uccisione questa mattina a Como di don Roberto Malgesini ci colpisce e ci addolora profondamente. Conoscevamo don Ro… -