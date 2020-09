Chi è Diodato | biografia e carriera del vincitore di Sanremo 2020

(Di martedì 15 settembre 2020) Chi èdeldiLa cinque giorni del festival si è conclusa con la gran vittoria del cantante nato ad Aosta. Secondo posto per il navigato e giàdi una edizione del Festival Francesco Gabbani (al quale è stato dato il premio TIMmusic Award) e al terzo posto i Pinguini Tattici Nucleari (giunti sul gradino più basso del podio). “Fai Rumore” diè stata acclamata sia dal pubblico che dalla critica. Non a caso,si è portato a casa anche il premio “Mia Martini” della critica e il premio “Lucio Dalla” (quest’ultimo assegnato dalla stampa ...

La cinque giorni del festival si è conclusa con la gran vittoria del cantante nato ad Aosta Diodato. Secondo posto per il navigato e già vincitore di una edizione del Festival Francesco Gabbani (al qu ...Gran finale a Milano al Castello Sforzesco per il mini tour estivo di Diodato. Il cantautore tarantino ha conquistato il pubblico con uno spettacolo di altissima qualità in cui ha alternato momenti in ...L’Arena di Verona di nuovo cuore pulsante della musica. Potete seguire la quarta edizione dell'evento che decreterà il tormentone dell'estate 2020 in diretta su RTL 102.5, Sky Uno dalle 20.35, TV8 e p ...