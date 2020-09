Briatore: “Non per sminuire, ma ho avuto polmonite peggiore del Covid” (Di mercoledì 16 settembre 2020) Flavio Briatore oggi ha pubblicato un video-messaggio su Instagram, accompagnandolo da qualche parola scritta: “Vi racconto la mia esperienza con il Covid. Un ringraziamento allo staff dell’Ospedale San Raffaele, a Daniela Santanché e a tutte le persone che mi hanno scritto e sostenuto”Nel video Briatore, che da qualche giorno è tornato a casa sua a Monte Carlo dopo aver trascorso il periodo di isolamento domiciliare a Milano a casa di Daniela Santanché, nel video ha detto di non voler minimizzare il Covid, ma l’anno scorso è stato molto peggio a causa di una polmonite per la quale, anche in quel caso, è stato ricoverato al San Raffaele e non era niente di paragonabile a come è stato nei 24 giorni in cui è stato alle prese con il Covid. Di certo il suo amico ... Leggi su blogo (Di mercoledì 16 settembre 2020) Flaviooggi ha pubblicato un video-messaggio su Instagram, accompagnandolo da qualche parola scritta: “Vi racconto la mia esperienza con il Covid. Un ringraziamento allo staff dell’Ospedale San Raffaele, a Daniela Santanché e a tutte le persone che mi hanno scritto e sostenuto”Nel video, che da qualche giorno è tornato a casa sua a Monte Carlo dopo aver trascorso il periodo di isolamento domiciliare a Milano a casa di Daniela Santanché, nel video ha detto di non voler minimizzare il Covid, ma l’anno scorso è stato molto peggio a causa di unaper la quale, anche in quel caso, è stato ricoverato al San Raffaele e non era niente di paragonabile a come è stato nei 24 giorni in cui è stato alle prese con il Covid. Di certo il suo amico ...

