Willy Monteiro, i fratelli Bianchi: «Ma in carcere si beve solo acqua?»

«Ma adesso saremo costretti a bere l'acqua di rubinetto?». A poche ore dal brutale assassinio del giovane Willy Monteiro Duarte sulla piazza di Colleferro, a Sud di Roma,...

«Ma adesso saremo costretti a bere l’acqua di rubinetto?». A poche ore dal brutale assassinio del giovane Willy Monteiro Duarte sulla piazza di Colleferro, a Sud di Roma, l’unica preoccupazione dei fr ...

