Valentina Autiero sceglie il silenzio | Vita in bianco e nero a Uomini e Donne (Di lunedì 14 settembre 2020) Siamo alle solite per Valentina Autiero. La dama di Anzio del trono over di Uomini e Donne aveva riposto molte speranze in questa nuova edizione del talk show di Maria De Filippi. Eppure l’inizio non sembra essere andato come la dama avrebbe voluto. Ecco perchè, probabilmente, Valentina Autiero sceglie il silenzio, pubblicando una foto in bianco e nero sul suo profilo Instagram che spiega bene il suo stato d’animo. Una volta saputo che tra Nicola Vivarelli e Gemma Galgani la conoscenza era giunta definitivamente al capolinea, si erano riaccese le speranze per Valentina Autiero, da sempre interessata al giovane cavaliere. Tuttavia, Nicola non sembra comunque ... Leggi su giornal (Di lunedì 14 settembre 2020) Siamo alle solite per. La dama di Anzio del trono over diaveva riposto molte speranze in questa nuova edizione del talk show di Maria De Filippi. Eppure l’inizio non sembra essere andato come la dama avrebbe voluto. Ecco perchè, probabilmente,il, pubblicando una foto insul suo profilo Instagram che spiega bene il suo stato d’animo. Una volta saputo che tra Nicola Vivarelli e Gemma Galgani la conoscenza era giunta definitivamente al capolinea, si erano riaccese le speranze per, da sempre interessata al giovane cavaliere. Tuttavia, Nicola non sembra comunque ...

WowNotizie : Uomini e Donne: Valentina Autiero la ricordavamo così a “Uomini e Donne”. Ma avete visto il cambio di look? Che tra… - Novella_2000 : Scontro tra Enzo Capo e Pamela Barretta, che tirano in ballo Valentina - infoitcultura : UeD, Enzo e Pamela scontro: lei svela il retroscena su Valentina Autiero - infoitcultura : ‘Trono over’, volano ancora stracci tra Enzo Capo e Pamela Barretta (e non solo…) che tirano in causa anche Valenti… - infoitcultura : Valentina Autiero a rischio vicino a Enzo | Ancora di salvezza fuori Uomini e Donne -