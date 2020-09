UFFICIALE Inter | Padelli ha rinnovato fino al 30 giugno 2021

(Di lunedì 14 settembre 2020) L’ha annunciato attraverso il proprio sitoche Danielehail proprio contrattoal 30Daniele, portiere dell’, hail proprio contratto con il club nerazzurroal 30. L’ex estremo difensore del Torino dovrebbe ricoprire il ruolo di terzo portiere alle spalle di Handanovic e Radu. Ecco il comunicatodella società apparso sul sito: «Nuova stagione in maglia nerazzurra per Daniele: il portiere classe 1985 ha sottoscritto ufficialmente un contratto con il Club ...

