Rt in aumento e boom tamponi: cosa accadrà con l'inizio della scuola (Di lunedì 14 settembre 2020) L’indice di contagiosità, secondo gli esperti, dovrebbe alzarsi di 0.4. Ci vorranno una decina di giorni per vedere i primi effetti del ritorno in classe sui contagi. Entro fine mese i test salivari anche per lo screening nelle scuole e entro novembre 200mila test molecolari al giorno Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 14 settembre 2020) L’indice di contagiosità, secondo gli esperti, dovrebbe alzarsi di 0.4. Ci vorranno una decina di giorni per vedere i primi effetti del ritorno in classe sui contagi. Entro fine mese i test salivari anche per lo screening nelle scuole e entro novembre 200mila test molecolari al giorno

Il ritorno in classe, che oggi riguarderà 12 regioni (e una provincia autonoma, quella di Trento) su 20, farà prevedibilmente salire il numero dei nuovi positivi, portando un nuovo fattore potenziale ...

Scuola al via, cosa mettere nello zaino al tempo del Covid?

Finalmente a scuola. Consapevoli che non sarà un anno 'normale', anche zaino e accessori sono diversi, 'aggiornati' al tempo del Covid. Le liste degli ‘essenziali’ per la ripresa dell'anno scolastico ...

