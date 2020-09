Roma, ‘Lucha y Siesta’: “Al via la progettazione partecipata verso Lucha 2.0” (Di lunedì 14 settembre 2020) ROMA – Al via sabato 19 e domenica 20 settembre il Laboratorio di progettazione partecipata verso un nuovo modello di bene comune aperto e transfemminista promosso dalla Casa delle Donne ‘Lucha y Siesta’ per ottenere una dichiarazione di evidenza pubblica delle Case delle Donne e la stesura del Regolamento di Autogoverno. Leggi su dire (Di lunedì 14 settembre 2020) ROMA – Al via sabato 19 e domenica 20 settembre il Laboratorio di progettazione partecipata verso un nuovo modello di bene comune aperto e transfemminista promosso dalla Casa delle Donne ‘Lucha y Siesta’ per ottenere una dichiarazione di evidenza pubblica delle Case delle Donne e la stesura del Regolamento di Autogoverno.

