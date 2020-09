Regionali, sfida al rosa in De Luca presidente: due donne per il primo posto (Di lunedì 14 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoTutta al rosa la sfida nella lista De Luca presidente. E’ caccia all’ultimo voto tra Lucia Fortini, assessore regionale alla Scuola della giunta De Luca, e Paola Raia, ex consigliere regionale di Forza Italia. I bookmakers (elettorali) segnalano il testa a testa tra Raia e Fortini per la prima posizione. L’assessore Fortini può contare sulla rete dell’assessorato e sulla benedizione del presidente De Luca. L’ex esponente di Fi gioca è sorella di Luigi Raia, che De Luca ha piazzato a capo dell’agenzia regionale del Turismo. Una macchina da guerra elettorale che Raia non ha ancora lasciato nonostante la campagna elettorale. Chi la spunterà? Sarà una ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 14 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoTutta allanella lista De. E’ caccia all’ultimo voto tra Lucia Fortini, assessore regionale alla Scuola della giunta De, e Paola Raia, ex consigliere regionale di Forza Italia. I bookmakers (elettorali) segnalano il testa a testa tra Raia e Fortini per la prima posizione. L’assessore Fortini può contare sulla rete dell’assessorato e sulla benedizione delDe. L’ex esponente di Fi gioca è sorella di Luigi Raia, che Deha piazzato a capo dell’agenzia regionale del Turismo. Una macchina da guerra elettorale che Raia non ha ancora lasciato nonostante la campagna elettorale. Chi la spunterà? Sarà una ...

you_trend : ?? Elezioni #regionali: in #Campania va in scena per la terza volta consecutiva la sfida tra #Caldoro e #DeLuca ??… - ItaloItaliano : RT @you_trend: ?? Elezioni #regionali: in #Campania va in scena per la terza volta consecutiva la sfida tra #Caldoro e #DeLuca ?? Facciamo… - AlessioCuel : RT @you_trend: ?? Elezioni #regionali: in #Campania va in scena per la terza volta consecutiva la sfida tra #Caldoro e #DeLuca ?? Facciamo… - you_trend : ?? Elezioni #regionali: in #Campania va in scena per la terza volta consecutiva la sfida tra #Caldoro e #DeLuca ??… - RaffaelePizzati : RT @raffaellapaita: Questa mattina abbiamo presentato i cinque candidati della #Spezia per #MassardoPresidente. Ci aspetta una sfida come v… -

Ultime Notizie dalla rete : Regionali sfida Regionali, sfida al rosa in De Luca presidente: due donne per il primo posto anteprima24.it Bonaccini: 'Ora vincere la sfida della scuola

"Una bella prova di comunità. Non è stato banale e non è stato semplice. Ci siamo arrivati di corsa, forse si sarebbe dovuto, a livello nazionale, partire persino un po' prima, però siamo qui e a noi ...

"Ex Falcomatà e Luna Blu pronti per i dimessi ancora positivi"

La Spezia - “Come ogni anno, avrei voluto augurare buon primo giorno di scuola a tutti gli alunni, alle famiglie e al personale scolastico della Spezia. Specialmente quest’anno, dopo oltre sette mesi ...

"Una bella prova di comunità. Non è stato banale e non è stato semplice. Ci siamo arrivati di corsa, forse si sarebbe dovuto, a livello nazionale, partire persino un po' prima, però siamo qui e a noi ...La Spezia - “Come ogni anno, avrei voluto augurare buon primo giorno di scuola a tutti gli alunni, alle famiglie e al personale scolastico della Spezia. Specialmente quest’anno, dopo oltre sette mesi ...