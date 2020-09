Pomeriggio 5 smaschera Soleil | il suo piano con Iannone

(Di lunedì 14 settembre 2020)5 hato: l’influencer avrebbe approfittato di Andrea. La rivelazione sulle intenzioni della donna5 ha alzato il velo su. La trasmissione condotta da Barbara D’Urso, nel primo giorno di diretta della settimana hato l’influencer. E’ stato Alex Fiumara, professione fotografo, a svelare i piani della donna durante la relazione (?) con Andrea. Il centauro, ex di Belen Rodriguez e Giulia De Lellis, sarebbe stato quasi “usato” dalla donna per pubblicità. Fiumara ha infatti svelato comeavesse contattato i paparazzi e chiesto delle fotografie proprio quando in presenza con il motociclista, al momento squalificato per ...

Ultime Notizie dalla rete : Pomeriggio smaschera

Nell'episodio Una vita in onda domani pomeriggio, Lolita scoperta la verità su Genoveva, la schiaffeggerà davanti a tutti. L'ingenua Lolita scoprirà la verità su Genoveva Salmeron a Una vita nella pun ...