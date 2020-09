OPPO lancia ColorOS 11 | ecco le novità!

(Di lunedì 14 settembre 2020)11 basata su Android 11 attraverso una conferenza stampa online, dimostrando quindi di essere molto celere nel rilascio degli aggiornamenti per i suoi devicehato oggi a livello globale, attraverso una conferenza stampa online, la nuova versione del sistema operativo chiamata11, dimostrando così uno dei primi sistemi operativi OEM a offrire l’ultimo aggiornamento di Android 11 agli utenti di tutto il mondo. Seguendo il suo motto “Make Life Flow”,11 mantiene l’apprezzatissimo stock di funzionalità Android, fornendo inoltre la ricca possibilità di personalizzazione dell’interfaccia utente richiesta dagli utenti. Questa operazione di lancio, ha ...

zazoomblog : OPPO lancia ColorOS 11, con Android 11 - insidetgame : OPPO lancia ColorOS 11, con Android 11 - spazioitech : OPPO lancia ColorOS 11, sfruttando a pieno le potenzialità di Android 11 #SpazioiTech - MatteoOpc : OPPO lancia ColorOS 11, sfruttando a pieno le potenzialità di Android 11 #SpazioiTech - Denymexi : OPPO lancia ColorOS 11, sfruttando a pieno le potenzialità di Android 11 #SpazioiTech -

Ultime Notizie dalla rete : OPPO lancia

Android 11 è stato rilasciato nei giorni scorsi e Oppo - proprio come aveva promesso - non ha perso tempo, presentando oggi ColorOS 11, nuova versione dell'interfaccia utente basata sulla distribuzion ...Testata telematica quotidiana registrata al Tribunale di Milano n. 17 in data 25.01.2016, editore MK Media S.r.l. c.r. Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari ...