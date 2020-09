Nvidia acquisisce ARM per 40 miliardi di dollari (Di lunedì 14 settembre 2020) Dopo diversi rumor e voci di corridoio non confermate eccoci di fronte all'ufficialità: Nvidia acquisisce ARM per $40 miliardi trovando l'accordo con la precedente società madre SoftBank.L'accordo verrà molto probabilmente valutato dagli enti regolatori ma il fatto che ARM opererà all'interno di Nvidia come una divisione che manterrà il suo modello aperto a livello di condivisione di licenze e manterrà anche una certa neutralità a livello globale potrebbe evitare problemi di qualsiasi tipo alla compagnia che negli ultimi anni è cresciuta a dismisura trasformandosi in un colosso ancora più mastodontico.Tanto per darvi un'idea, nel 2016 SoftBank acquisì ARM spendendo $31 miliardi e ai tempi Nvidia valeva circa $30 ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 14 settembre 2020) Dopo diversi rumor e voci di corridoio non confermate eccoci di fronte all'ufficialità:ARM per $40trovando l'accordo con la precedente società madre SoftBank.L'accordo verrà molto probabilmente valutato dagli enti regolatori ma il fatto che ARM opererà all'interno dicome una divisione che manterrà il suo modello aperto a livello di condivisione di licenze e manterrà anche una certa neutralità a livello globale potrebbe evitare problemi di qualsiasi tipo alla compagnia che negli ultimi anni è cresciuta a dismisura trasformandosi in un colosso ancora più mastodontico.Tanto per darvi un'idea, nel 2016 SoftBank acquisì ARM spendendo $31e ai tempivaleva circa $30 ...

AmePhenix : NVIDIA acquisisce ARM e punta subito al super computer AI più potente: gli scenari sono tanti | SmartWorld… - finance_commu : Chip, Nvidia acquisisce Arm Holdings da Softbank per 40 miliardi di dollari - - peppeuz : È ufficiale: NVIDIA ha acquisito ARM per 40 miliardi di dollari. E questo cambia davvero tutto nel panorama tech. - leganerd : Nvidia acquisisce ARM: accordo da 40 mld di dollari, ora piano per un supercomputer ? - androidworldit : La notizia bomba del giorno ?? -