Musetti-Zeppieri in tv oggi | orario | canale e diretta streaming Internazionali d’Italia 2020

Lorenzo Musetti e Giulio Zeppieri si sfidano in occasione dell'ultimo e decisivo turno delle qualificazioni degli Internazionali BNL d'Italia 2020. Sul campo 2 ci si gioca un posto nel main draw di Roma. Un derby tra due dei migliori talenti tricolore va in scena oggi, lunedì 14 settembre, non prima delle ore 10.00. Non è prevista una copertura televisiva per i match di qualificazione, nemmeno quella streaming. Sportface.it invece proporrà aggiornamenti e approfondimenti in merito attraverso un live scritto. SEGUI IL LIVE DEL MATCH

