Mercato Juventus, non solo Suarez e Dzeko: ora spunta la nuova idea (Di lunedì 14 settembre 2020) Mercato Juventus- Continua a tener banco il capitolo centravanti in casa Juventus. Non solo Suarez e Dzeko, i bianconeri starebbero valutando anche la nuova idea firmata Giroud. L’attaccante francese, come evidenziato da “Gianluca Di Marzio” nelle scorse ore, potrebbe rispecchiare il profilo ideale per l’attacco juventino. Occhio anche al possibile ritorno di Kean. Mercato Juventus, capitolo cessioni: Bernardeschi, De Sciglio e Douglas Costa in uscita Restano da monitorare anche le posizione di Bernardeschi, De Sciglio e Douglas Costa, profili potenzialmente in uscita. Leggi anche: Infortuni Juventus: De Ligt e Dybala, ecco quando torneranno in campo Punto ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 14 settembre 2020)- Continua a tener banco il capitolo centravanti in casa. Non, i bianconeri starebbero valutando anche lafirmata Giroud. L’attaccante francese, come evidenziato da “Gianluca Di Marzio” nelle scorse ore, potrebbe rispecchiare il profilole per l’attacco juventino. Occhio anche al possibile ritorno di Kean., capitolo cessioni: Bernardeschi, De Sciglio e Douglas Costa in uscita Restano da monitorare anche le posizione di Bernardeschi, De Sciglio e Douglas Costa, profili potenzialmente in uscita. Leggi anche: Infortuni: De Ligt e Dybala, ecco quando torneranno in campo Punto ...

GoalItalia : Douglas Costa vorrebbe giocarsi le sue opportunità ancora alla Juventus, ma per la società è sul mercato: si attend… - ZZiliani : A.A.A. Offresi Dybala disperatamente. È il non detto del mercato della Juventus, il top club che non riesce ad esse… - forumJuventus : ?? Incontro di mercato tra Parma e Juventus ??? Sul piatto N.Caviglia, Pjaca, Pellegrini e F.Correia ??… - Domenico1oo777 : RT @forumJuventus: ???? #JuveNovara ???? Gli highlights del match ?? - Domenico1oo777 : RT @NicoSchira: Asse caldo di mercato tra #Juventus e #Pescara. Dopo Del Favero possono sbarcare in Abruzzo altri due giovani: Manolo #Port… -