Giorgia Meloni dura su Fedez e Ferragni: la risposta del rapper sorprende (Di lunedì 14 settembre 2020) Giorgia Meloni ha duramente attaccato il rapper Fedez e la moglie Chiara Ferragni dopo le loro parole sull’omicidio di Willy. La risposta non si è fatta attendere. foto facebookE’ cominciato tutto dalle parole del Ferragnez che dopo la morte del giovane Willy hanno incentrato il discorso sulla cultura fascista ancora, secondo loro, troppo radicata nella società. Parole che hanno fortemente indispettito, l’ex Ministro del Governo Berlusconi e leader di Fratello D’Italia che proprio oggi nella sua lunga intervista rilasciata per la Verità ha detto la sua circa tutta la situazione. “Sono distanti anni luce da qualunque cultura. Escludo che abbiano mai letto un libro. Semmai sono figli di chi ha ... Leggi su chenews (Di lunedì 14 settembre 2020)hamente attaccato ile la moglie Chiaradopo le loro parole sull’omicidio di Willy. Lanon si è fatta attendere. foto facebookE’ cominciato tutto dalle parole del Ferragnez che dopo la morte del giovane Willy hanno incentrato il discorso sulla cultura fascista ancora, secondo loro, troppo radicata nella società. Parole che hanno fortemente indispettito, l’ex Ministro del Governo Berlusconi e leader di Fratello D’Italia che proprio oggi nella sua lunga intervista rilasciata per la Verità ha detto la sua circa tutta la situazione. “Sono distanti anni luce da qualunque cultura. Escludo che abbiano mai letto un libro. Semmai sono figli di chi ha ...

