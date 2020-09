Enzo Capo schiva le critiche | Bersaglio mancato fuori Uomini e Donne

Leggi su giornal

(Di lunedì 14 settembre 2020) Non è un periodo facile per. Nelle puntate in onda nei giorni scorsi,compare ancora come componente del parterre maschile del trono over. Tuttavia, come ha dichiarato lui stesso pochi giorni fa, alla fine ha deciso di tornare dalla sua ex fidanzata, Lucrezia, che lo ha perdonato. Ciò lo ha resodi numerose, perché sembra essersi avverato quanto previsto da Pamela Barretta. Ecco perchélee si dice troppo impegnato a vivere la propria vita per preoccuparsi degli altri. Nelle ultime discussioni avute aera ...