Calciomercato Torino: in arrivo Murru, trovato l’accordo con la Sampdoria (Di lunedì 14 settembre 2020) Calciomercato Torino: Nicola Murru è pronto a diventare un nuovo giocatore granata, arriverà in prestito con diritto di riscatto Continua il mercato del Torino. Come riporta Gianluca Di Marzio è quasi fatta per Nicola Murru, che è pronto a diventare un nuovo giocatore granata. Il terzino si trasferirà dalla Sampdoria in prestito con diritto di riscatto. Giampaolo è pronto ad abbracciare un suo ex giocatore dopo Linetty mentre il ds Vagnati continua a lavorare su Torreira. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 14 settembre 2020): Nicolaè pronto a diventare un nuovo giocatore granata, arriverà in prestito con diritto di riscatto Continua il mercato del. Come riporta Gianluca Di Marzio è quasi fatta per Nicola, che è pronto a diventare un nuovo giocatore granata. Il terzino si trasferirà dallain prestito con diritto di riscatto. Giampaolo è pronto ad abbracciare un suo ex giocatore dopo Linetty mentre il ds Vagnati continua a lavorare su Torreira. Leggi su Calcionews24.com

TORINO - Torreira: una svolta si è materializzata, finalmente. Come per Linetty, ma da quella volta sono ormai trascorse tre settimane, certe notizie vengono... create e arrivano alla domenica. All’ep ...

Pochi test e mercato aperto: al via la serie A delle incognite

ROMA - A meno di una settimana dal calcio d'inizio della Serie A, in programma sabato al Franchi tra Fiorentina e Torino, le incognite abbondano nel calcio italiano che vive la sua prima annata di ...

