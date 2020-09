Calciomercato Juventus, arriva Suarez? L’incognita è Kulusevski (Di lunedì 14 settembre 2020) Se arriva Suarez alla Juventus, quale potrebbe essere il ruolo di Dejan Kulusevski nella formazione di Andrea Pirlo? Lo abbiamo visto tutti ieri nella trionfale amichevole dei bianconeri contro il Novara: le mosse del Maestro sono sembrate già chiare e tra queste è stata lampante anche quella relativa al ruolo dell’ex Atalanta e Parma. Che sia per necessità, dovuta alla mancanza di un vero numero 9, oppure per convenienza tattica, lo svedese è stato schierato in un inedito attacco a due in coppia con Cristiano Ronaldo, con entrambi i calciatori che hanno dato ben pochi punti di riferimento alla difesa avversaria. L’approdo di un bomber di ruolo alla Continassa, una delle richieste di Calciomercato del Maestro per il futuro, però, potrebbe complicare i piani ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 14 settembre 2020) Sealla, quale potrebbe essere il ruolo di Dejannella formazione di Andrea Pirlo? Lo abbiamo visto tutti ieri nella trionfale amichevole dei bianconeri contro il Novara: le mosse del Maestro sono sembrate già chiare e tra queste è stata lampante anche quella relativa al ruolo dell’ex Atalanta e Parma. Che sia per necessità, dovuta alla mancanza di un vero numero 9, oppure per convenienza tattica, lo svedese è stato schierato in un inedito attacco a due in coppia con Cristiano Ronaldo, con entrambi i calciatori che hanno dato ben pochi punti di riferimento alla difesa avversaria. L’approdo di un bomber di ruolo alla Continassa, una delle richieste didel Maestro per il futuro, però, potrebbe complicare i piani ...

