Al via giovedì a Modena | Carpi e Sassuolo il 20esimo Festival della Filosofia

(Di lunedì 14 settembre 2020) ROMA – “La questione filosofica ‘macchine’ che abbiamo scelto per questo ventennale è il grande tema dell’artificiale e della mediazione tecnologica, ma anche la ridefinizione di cosa sia l’umano. La pandemia ha dato significati nuovi a tutti questi temi, anche se non ne parleremo direttamente se non in alcuni casi”. E’ il direttore Daniele Francesconi a spiegare all’agenzia di stampa Dire come il Festival Filosofia 2020 – che da giovedì prenderà il via a Modena, Carpi e Sassuolo e il cui programma è stato oggi presentato in conferenza stampa a Modena – attraverserà il tema della pandemia.