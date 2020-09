13enne muore dopo il bagno al lago I genitori hanno deciso di parlare

Ultime Notizie dalla rete : 13enne muore

Tallahassee, 14 settembre 2019. L'ameba mangia cervello colpisce ancora. La Naegleria Fowleri, un parassita che si trova quasi esclusivamente nelle acque dolci, non ha lasciato scampo a un ragazzino d ...Cos’è l’ameba mangia-cervello che ha ucciso un 13enne dopo aver fatto il bagno in un lago. È la seconda vittima dell’infezione da luglio. In Florida è allerta. La notizia del tredicenne morto a causa ...