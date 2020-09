‘Venezia 77’ | Leone d’Oro a ‘Nomadland’ | a Pierfrancesco Favino la Coppa Volpi come miglior attore Tutti i vincitori e i look dell’ultimo red carpet

Leggi su isaechia

(Di domenica 13 settembre 2020) Si è conclusa ieri la 77esima edizione del Festival del Cinema di Venezia e in occasione della serata di chiusura sono stati assegnati i premi da parte della giuria presieduta da Cate Blanchett. A vincere ilD’Oro è stato il film Nomadland di Chloé Zhao, mentre Pierfracescoha ricevuto la Colpaper il suo ruolo da co-protagonista in Padrenostro, ispirato all’attentato subito nel 1976 da Alfonso Noce, padre del regista Claudio Noce. Il Premio allasceneggiatura nella Sezione Orizzonti, invece, è andato al 28enne Pietro Castellitto, figlio dell’Sergio Castellitto. A seguirei premi della 77esima edizione del Festival del Cinema di Venezia: 1.d’oro per il ...