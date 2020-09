Uomini e Donne, cavaliere umilia Riccardo Guarnieri: “Lui? Una primadonna…”(FOTO) (Di domenica 13 settembre 2020) Giovanni Longobardi critica Riccardo Guanieri Dopo la pausa estiva, lunedì scorso nel pomeriggio di Canale 5 è tornato Uomini e Donne con la 25esima stagione. Una versione rivoluzionata a causa della pandemia e con lo studio rinnovato. Tuttavia al Trono over, il pubblico ha avuto modi di rivedere vecchi protagonisti del dating show di Maria De Filippi. Ad esempio Gemma Galgani, ma anche Valentina Autiero, Pamela, Armando Incarnato ed Enzo e Pamela che hanno avuto un duro scontro. Ma al momento non si sono fatti vivi Ida Platano e Riccardo Guarnieri. I due sappiamo che non stanno più insieme da diverso tempo dopo l’ennesima crisi sentimentale. A spendere qualche parola sull’ex coppia ci ha pensato il cavaliere Giovanni Longobardi, al momento in crisi con ... Leggi su kontrokultura (Di domenica 13 settembre 2020) Giovanni Longobardi criticaGuanieri Dopo la pausa estiva, lunedì scorso nel pomeriggio di Canale 5 è tornatocon la 25esima stagione. Una versione rivoluzionata a causa della pandemia e con lo studio rinnovato. Tuttavia al Trono over, il pubblico ha avuto modi di rivedere vecchi protagonisti del dating show di Maria De Filippi. Ad esempio Gemma Galgani, ma anche Valentina Autiero, Pamela, Armando Incarnato ed Enzo e Pamela che hanno avuto un duro scontro. Ma al momento non si sono fatti vivi Ida Platano e. I due sappiamo che non stanno più insieme da diverso tempo dopo l’ennesima crisi sentimentale. A spendere qualche parola sull’ex coppia ci ha pensato ilGiovanni Longobardi, al momento in crisi con ...

