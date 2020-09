Una vitamina per Salvini (Di domenica 13 settembre 2020) Chi ha detto mai che a Salvini fanno male le inchieste? Magari è vero il contrario. Può essere addirittura che l’attenzione delle procure nei suoi confronti abbia l’effetto tonico di una vitamina, consentendogli di presentarsi alle Regionali come un perseguitato politico. C’è il caso illustre del Cavaliere il quale, specie sotto elezioni, surfava l’onda dei suoi 35 processi per presentarsi come agnello sacrificale dei peccati collettivi (“colpiscono il sottoscritto ma potrebbe capitare a ciascuno di voi”). Più cercavano di trascinarlo sul banco degli imputati, spesso a ridosso delle elezioni, più Berlusconi si ergeva a martire di una giustizia a orologeria e ingrossava il suo già vasto consenso. Matteo non è Silvio, la stazza dei personaggi rimane piuttosto diversa; ma ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 13 settembre 2020) Chi ha detto mai che afanno male le inchieste? Magari è vero il contrario. Può essere addirittura che l’attenzione delle procure nei suoi confronti abbia l’effetto tonico di una, consentendogli di presentarsi alle Regionali come un perseguitato politico. C’è il caso illustre del Cavaliere il quale, specie sotto elezioni, surfava l’onda dei suoi 35 processi per presentarsi come agnello sacrificale dei peccati collettivi (“colpiscono il sottoscritto ma potrebbe capitare a ciascuno di voi”). Più cercavano di trascinarlo sul banco degli imputati, spesso a ridosso delle elezioni, più Berlusconi si ergeva a martire di una giustizia a orologeria e ingrossava il suo già vasto consenso. Matteo non è Silvio, la stazza dei personaggi rimane piuttosto diversa; ma ...

lseekipcontnia7 : RT @GPiziarte: Una vitamina per Salvini - GPiziarte : Una vitamina per Salvini - HuffPostItalia : Una vitamina per Salvini - MarySpes : RT @piersar62: @Stefbazzi Eh, ma il virologo Galli sconsigliava l'uso della vitamina C perché tossica???? Per lui esiste solo una vitamina:… - lillyhami : RT @piersar62: @Stefbazzi Eh, ma il virologo Galli sconsigliava l'uso della vitamina C perché tossica???? Per lui esiste solo una vitamina:… -

Ultime Notizie dalla rete : Una vitamina Una vitamina per Salvini L'HuffPost Una vitamina per Salvini

Chi ha detto mai che a Salvini fanno male le inchieste? Magari è vero il contrario. Può essere addirittura che l’attenzione delle procure nei suoi confronti abbia l’effetto tonico di una vitamina, con ...

Esiste un possibile ruolo della vitamina D contro il Covid-19?

Inserito il 08 settembre 2020 da admin. - andrologia - segnala a: Esiste un possibile ruolo della vitamina D contro il Covid-19? Su questa testata abbiamo parlato a lungo di vitamina D che, da diversi ...

Chi ha detto mai che a Salvini fanno male le inchieste? Magari è vero il contrario. Può essere addirittura che l’attenzione delle procure nei suoi confronti abbia l’effetto tonico di una vitamina, con ...Inserito il 08 settembre 2020 da admin. - andrologia - segnala a: Esiste un possibile ruolo della vitamina D contro il Covid-19? Su questa testata abbiamo parlato a lungo di vitamina D che, da diversi ...