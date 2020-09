Sporting Lisbona, tre calciatori positivi al Covid-19: annullata l’amichevole con il Napoli (Di domenica 13 settembre 2020) Lo Sporting Lisbona comunica di aver trovato tre giocatori positivi al Covid-19: annullata l’amichevole con il Napoli L’amichevole in programma questa sera tra Sporting Lisbona e Napoli da disputare nella capitale portoghese, non si giocherà. Il club biancoverde avrebbe trovato tre giocatori positivi al Covid-19 e di conseguenza annullato il match contro i partenopei. Si attendono solo i comunicati ufficiali. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 13 settembre 2020) Locomunica di aver trovato tre giocatorial-19:l’amichevole con ilL’amichevole in programma questa sera trada disputare nella capitale portoghese, non si giocherà. Il club biancoverde avrebbe trovato tre giocatorial-19 e di conseguenza annullato il match contro i partenopei. Si attendono solo i comunicati ufficiali. Leggi su Calcionews24.com

