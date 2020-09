Repubblica: Milik minaccia di restare fermo una stagione per poi liberarsi a parametro zero (Di domenica 13 settembre 2020) Milik e il Napoli sono ormai separati in casa, scrive Repubblica Napoli. Lo scontro non è più recuperabile. Dopo la mancata convocazione contro il Pescara, venerdì scorso, e le parole di Gattuso, che lo ha ufficialmente messo alla porta, il rapporto tra il polacco e il club si è irrimediabilmente compromesso. “Il diretto interessato non ha gradito e ha agitato lo spettro di un’ultima stagione ai margini per liberarsi poi tra dieci mesi a parametro zero. Uno scontro sbandierato che però dovrebbe risolversi la prossima settimana. Il muro contro muro non serve a nessuno: al Napoli che ormai ha fatto altre scelte per il reparto offensivo, ma soprattutto all’attaccante polacco cui non conviene troppo restare a guardare con ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 13 settembre 2020)e il Napoli sono ormai separati in casa, scriveNapoli. Lo scontro non è più recuperabile. Dopo la mancata convocazione contro il Pescara, venerdì scorso, e le parole di Gattuso, che lo ha ufficialmente messo alla porta, il rapporto tra il polacco e il club si è irrimediabilmente compromesso. “Il diretto interessato non ha gradito e ha agitato lo spettro di un’ultimaai margini perpoi tra dieci mesi a. Uno scontro sbandierato che però dovrebbe risolversi la prossima settimana. Il muro contro muro non serve a nessuno: al Napoli che ormai ha fatto altre scelte per il reparto offensivo, ma soprattutto all’attaccante polacco cui non conviene troppoa guardare con ...

napolista : Repubblica: Milik minaccia di restare fermo una stagione per poi liberarsi a parametro zero Il polacco non ha gradi… - napolista : Repubblica: Milik, Napoli e Roma vicine all’accordo. Si può chiudere a 20 milioni I giallorossi sono disposti a ver… - br1926 : @repubblica Notizie falsissime se con 30 mln non hanno preso #Milik - news24_napoli : REPUBBLICA – Milik si avvicina alla Roma! Under esce dalla trattativa… - infoitsport : REPUBBLICA - Milik si avvicina alla Roma! Under esce dalla trattativa. Napoli, priorità al mediano -