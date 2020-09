Parigi | attiviste irrompono al museo d’Orsay in Senza veli | “Questo non è osceno” La protesta dopo lo stop a una visitatrice “troppo scollata”

Parigi, attiviste irrompono al museo d’Orsay in topless: “Questo non è osceno”. La protesta dopo lo stop a una visitatrice “troppo scollata” (Di domenica 13 settembre 2020) Sono entrate al museo d’Orsay, a Parigi, in Senza veli, con addosso scritto “ceci n’est pas obscène“, letteralmente “questo non è osceno”. Così le attiviste del movimento femminista Femen hanno fatto sentire la propria voce dopo che martedì scorso era stato impedito l’accesso al museo a una visitatrice che indossava un abito giudicato “troppo scollato”, scatenando le polemiche in rete. Secondo i video pubblicati in rete le attiviste, una decina, si sono ritrovate all’interno del museo dando luogo al flashmob. Tutte indossavano la mascherina e si trovavano a distanza di sicurezza. Durante il blitz le donne hanno gridato frasi come ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 13 settembre 2020) Sono entrate ald’Orsay, a, in, con addosso scritto “ceci n’est pas obscène“, letteralmente “questo non è osceno”. Così ledel movimento femminista Femen hanno fatto sentire la propria voceche martedì scorso era stato impedito l’accesso ala unache indossava un abito giudicato “troppo scollato”, scatenando le polemiche in rete. Secondo i video pubblicati in rete le, una decina, si sono ritrovate all’interno deldando luogo al flashmob. Tutte indossavano la mascherina e si trovavano a distanza di sicurezza. Durante il blitz le donne hanno gridato frasi come ...

Blitz delle Femen al Museo d'Orsay dopo lo stop a una visitatrice con il vestito scollato

Il movimento femminista è entrato in azione a Parigi, dopo che martedì scorso era stato impedito l'accesso al museo a una visitatrice giudicata "troppo scollata”. Le attiviste hanno protestato a seno ...

