Omicidio Willy | ora i fratelli Bianchi hanno paura delle ritorsioni e chiedono l’isolamento

È ormai da una settimana che i fratelli Gabriele e Marco Bianchi, così come Mario Pincarelli, i giovani di Artena in carcere per l'Omicidio del 21enne Willy Monteiro Duarte, si trovano in isolamento a Rebibbia, ciascuno in una cella diversa. Si fa in modo che non possano comunicare tra loro, e vengono tenuti a distanza anche dagli altri detenuti per evitare che, se positivi al coronavirus, non li infettino. Secondo le procedure devono trascorrere due settimane di isolamento precauzionale, per il Covid, ma ora la direzione sta ragionando sul prolungare il confinamento, per ragioni cautelative. Il rischio è che i tre possano subire ritorsioni. "Trascorse le due settimane di isolamento precauzionale per il Covid effettivamente si dovrà valutare una adeguata forma di ...

Lo sostengono tra gli altri Liliana Segre e Chiara Ferragni. Lo è per il modus operandi e per l'impunità, e senz'altro per molti riferimenti, ma nasce dalla subcultura criminale che guarda più a Gomor ...

Omicidio Willy, i fratelli Bianchi e Pincarelli vogliono restare in isolamento: "hanno paura di ritorsioni di altri detenuti"

Mario Pincarelli, Gabriele Bianchi e Marco Bianchi vorrebbero rimanere in isolamento in carcere anche quando sarà finita la quarantena legata alle nuove regole previste dal Covid. A chiederlo sono sta ...

