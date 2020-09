Genoa-Parma oggi in tv: data, orario e come vedere in streaming l’amichevole 2020 (Di domenica 13 settembre 2020) Alle 15:00 di domenica 13 settembre Genoa e Parma scenderanno in campo in occasione di un test amichevole precampionato di lusso per le due squadre. In vista dell’esordio in Serie A 2020/21, le due squadre si preparano ad una partita che può servire per mettere benzina nelle gambe e valutare lo stato di condizione dei giocatori in questo anomalo precampionato. La partita sarà trasmessa in streaming su www.telenord.it mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. LA DIRETTA LIVE DEL MATCH Leggi su sportface (Di domenica 13 settembre 2020) Alle 15:00 di domenica 13 settembrescenderanno in campo in occasione di un test amichevole precampionato di lusso per le due squadre. In vista dell’esordio in Serie A/21, le due squadre si preparano ad una partita che può servire per mettere benzina nelle gambe e valutare lo stato di condizione dei giocatori in questo anomalo precampionato. La partita sarà trasmessa insu www.telenord.it mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. LA DIRETTA LIVE DEL MATCH

DiMarzio : Non solo Genoa su #Luperto: inserimento del #Parma - marcoconterio : ?????? Settimana intensa per l'#Inter - #Kolarov a Milano oggi, visite e domani la firma (1+1) - #Vidal oggi l'agent… - BabboleoNews : Il punto sul #calcio ligure: ultima partita in famiglia (4-4) per la #Sampdoria prima del debutto in campionato. In… - MarcoAsti1978 : RT @1913parmacalcio: Pre-Season 2020-21: domani a Collecchio #ParmaGenoa ???????? Scopri di più ???? #ForzaParma - Zielinskiano : La mia Prediction Classifica 2020-21: 1 Inter 2 Juventus 3 Napoli 4 Atalanta 5 Roma 6 Milan 7 Lazio 8 Sassuolo 9 To… -