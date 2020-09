Fondi Lega, rogatoria in Svizzera Spunta una fiduciaria panamense (Di domenica 13 settembre 2020) Proseguono gli accertamenti finanziari nell'ambito dell'indagine sulla Lombardia Film Commission per cui l'altra sera sono stati messi ai domiciliari i 3 commercialisti vicini alla Lega Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di domenica 13 settembre 2020) Proseguono gli accertamenti finanziari nell'ambito dell'indagine sulla Lombardia Film Commission per cui l'altra sera sono stati messi ai domiciliari i 3 commercialisti vicini allaSegui su affaritaliani.it

HuffPostItalia : Inchiesta Fondi Lega, spunta la fiduciaria panamense in Svizzera - fattoquotidiano : Fondi Lega, spunta fiduciaria panamense in Svizzera. Rogatoria dei pm per seguire il flusso dei soldi - Agenzia_Ansa : Inchiesta sui fondi della #Lega, spunta fiduciaria panamense in Svizzera. Sulla società sarebbero finiti parte dei… - Affaritaliani : Fondi Lega, rogatoria in Svizzera Spunta una fiduciaria panamense - Affaritaliani : Fondi Lega, accertamenti su fiduciaria panamense in Svizzera -