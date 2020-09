Dall’Inghilterra | Koeman ha scelto | vuole un big del Liverpool

Leggi su itasportpress

(Di domenica 13 settembre 2020) La Premier League 2020/2021 delè ricominciata con una vittoria 4-3 sul neo promosso Leeds United. Gli uomini di Klopp hanno faticato un po' a battere la formazione del Loco Bielsa, ma alla fine i campioni in carica hanno portato a casa i 3 punti.SALAHcaption id="attachment 1020807" align="alignnone" width="300" Salah, Getty Images/captionMomo Salah è stato sicuramente il protagonista della sfida con una tripletta che ha indirizzato la partita nel verso giusto per i suoi. La prestazione dell'egiziano fa ben sperare Klopp per la stagione che aspetta i Reds, ma le voci di mercato sono piombate sul club inglese. In particolare un'indiscrezione raccolta dal The Sun che parla di un tentativo del Barcellona per l'ex Roma che potrebbe concretizzarsi a breve. Il quotidiano inglese fa fede ad una ...