Borussia Dortmund, Favre: «Vogliamo vincere la coppa» – VIDEO (Di domenica 13 settembre 2020) Favre ha parlato alla vigilia del match di coppa di Germania contro il Duisburg: le dichiarazioni del tecnico del Borussia Dortmund – VIDEO Lucien Favre, allenatore del Borussia Dortmund, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di coppa di Germania contro il Duisburg. «Certo che Vogliamo vincere la coppa. Negli ultimi due anni non è andata molto bene, non c’è un grande sforzo nell’andare avanti nei primi tre round della competizione. E poi vai fuori dalla coppa». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 13 settembre 2020)ha parlato alla vigilia del match didi Germania contro il Duisburg: le dichiarazioni del tecnico delLucien, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match didi Germania contro il Duisburg. «Certo chela. Negli ultimi due anni non è andata molto bene, non c’è un grande sforzo nell’andare avanti nei primi tre round della competizione. E poi vai fuori dalla». Leggi su Calcionews24.com

infobetting : Duisburg-Borussia Dortmund (DFB-Pokal, lunedì ore 20:45): formazioni, quote, pronostici - c_marcoBS : Oggi 25 anni fa. 13/9/1995. @delpieroale @juventusfc Borussia Dortmund - Juventus 1-3 (Champions League 1995-1996).… - kytoCAP : Final del Partido Borussia Dortmund 0 Manchester City 0 - HumaniteH : - L. Manini (Milan - 162) - L. Bianchi (Lazio - 147) - G. Moroni (Milan - 152) - C. Fancellu (Liverpool - 158) ?? M… - WolfMercato : @PassioneGOL Il Borussia Dortmund pensava a Boga come sostituto di Sancho, anche se parliamo di diverse settimane f… -