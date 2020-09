Batteri fecali nel Verbano (Di domenica 13 settembre 2020) Da Castelletto Ticino fino a Brissago divieti di balneazione. La causa? I nubifragi di due settimane fa Leggi su media.tio.ch (Di domenica 13 settembre 2020) Da Castelletto Ticino fino a Brissago divieti di balneazione. La causa? I nubifragi di due settimane fa

VERBANIA - Escherichia coli ed Enterococco intestinale. La stagione balneare sul Lago Maggiore ha due grossi problemi, e arrivano dagli scarichi fognari. I due batteri fecali sono stati riscontrati in ...

Lago Maggiore non balneabile da Castelletto al confine

Presenza di batteri fecali nelle acque della sponda piemontese del lago. La causa potrebbero essere le fuoriuscite di acque reflue per le forti pioggie La stagione balneare sulla sponda occidentale it ...

