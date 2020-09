Anticipazioni Una Vita sabato 19 settembre 2020

Leggi su anticipazioni

(Di domenica 13 settembre 2020)19– La scarcerazione di Liberto: Liberto viene scarcerato con buona pace di sua zia che sarà al settimo cielo. Diversa sarà la reazione di Alfredo che chiederà spiegazioni ad Ursula dato che avrebbe dovuto portare al cospetto degli inquirenti delle prove certificate. Intanto Cinta rivela ad Antonito che non riesce a punire Emilio e che malgrado tutti non può fare a meno di lui, dato che si sente particolarmente attratta e non nega di essersi innamorata del giovane. L'articolo News Programmi Tv.