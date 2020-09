Terrore a Milano, esplosione in un appartamento: un giovane in gravi condizioni, stabile evacuato (Di sabato 12 settembre 2020) «Sembrava una bomba», le prime parole di chi abita nelle vicinanze. Lo scenario è terrificante: macerie, fuoco, vetri e imposte schizzati via. Paura, feriti. Scorrono le immagini dell’esplosione a Milano in un appartamento al piano terra di piazzale Libia, nella zona sud della città. L’ipotesi più accreditata è quella della fuga di gas. Coinvolti i piani superiori, 6 squadre dei vigili del fuoco in azione sul posto. Lo si legge sul loro account Twitter. C’è un ferito grave, era nell’appartamento coinvolto. E ci sono altri feriti lievi. evacuato l’intero stabile di dieci piani, verifiche sono in corso per escludere la presenza di altre persone coinvolte e sulla struttura. esplosione a ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 12 settembre 2020) «Sembrava una bomba», le prime parole di chi abita nelle vicinanze. Lo scenario è terrificante: macerie, fuoco, vetri e imposte schizzati via. Paura, feriti. Scorrono le immagini dell’in unal piano terra di piazzale Libia, nella zona sud della città. L’ipotesi più accreditata è quella della fuga di gas. Coinvolti i piani superiori, 6 squadre dei vigili del fuoco in azione sul posto. Lo si legge sul loro account Twitter. C’è un ferito grave, era nell’coinvolto. E ci sono altri feriti lievi.l’interodi dieci piani, verifiche sono in corso per escludere la presenza di altre persone coinvolte e sulla struttura.a ...

