Stupro Circeo | indagati presto in Procura Il sindaco | c' era divieto di falò

Leggi su iltempo

(Di sabato 12 settembre 2020) Proseguono le indagini delladi Latina per fare luce sulla denuncia di violenza sessuale presentata da una ragazza di Roma,che sarebbe stato compiuto a San Feliceda altri due ragazzi romani nella notte di Ferragosto. Gli inquirenti stanno vagliando il racconto della giovane, una diciannovenne che stava trascorrendo le vacanze sul litorale pontino. Agli agenti del commissariato San Basilio di Roma che hanno raccolto la denuncia, la ragazza ha raccontato di avere subito la violenza durante la notte trascorsa in una zona della spiaggia libera di San Felice: si trovava a un; con altri amici,quando ha incontrato un coetaneo di Roma che aveva frequentato in quei giorni e che in quel momento era in compagnia di un amico che lei non aveva mai visto. La giovane si ...