Stephen King commenta il trailer di Freaky con Vince Vaugh | Fot utamente fantastico

Leggi su movieplayer

(Di sabato 12 settembre 2020) Dopo aver visto ildielargisce complimenti pern e il nuovo prodotto targato Blumhouse.ha già il sigillo d'approvazione di. Il Maestro dell'Horror hato su Twitter ildel film conn, complimentandosi sia per il prodotto, che per quel po' che si è visto dell'interpretazione dell'attore. RicordateFriday (Tutto accadde un venerdì/Quel pazzo venerdì), il film Disney in cui mamma e figlia si scambiavano i corpi? Ecco, pensatelo ora in salsa horror, dove la protagonista scambia il corpo con l'assassino, e avrete la nuova pellicola ...