Sardegna, test sierologico obbligatorio per entrare in regione (Di sabato 12 settembre 2020) Da lunedì 14 settembre in Sardegna sarà obbligatorio effettuare il test sierologico per entrare nell’isola. Lo prevede la nuova ordinanza del Governatore della regione Solinas. Il 14 settembre è una data significativa non solo perché, ufficialmente, ripartiranno le lezioni in molte scuole d’Italia (alcune regioni ritarderanno il ritorno sui banchi di una settimana), ma anche perché per entrare in Sardegna bisognerà effettuare il test sierologico. E potrà arrivare nella regione solo chi risulterà negativo allo stesso. Da lunedì insomma tutti coloro che dovranno entrare in ... Leggi su bloglive (Di sabato 12 settembre 2020) Da lunedì 14 settembre insaràeffettuare ilpernell’isola. Lo prevede la nuova ordinanza del Governatore dellaSolinas. Il 14 settembre è una data significativa non solo perché, ufficialmente, ripartiranno le lezioni in molte scuole d’Italia (alcune regioni ritarderanno il ritorno sui banchi di una settimana), ma anche perché perinbisognerà effettuare il. E potrà arrivare nellasolo chi risulterà negativo allo stesso. Da lunedì insomma tutti coloro che dovrannoin ...

