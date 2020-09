Salvini a Napoli | come la racconta lui e come è andata davvero

(Di sabato 12 settembre 2020) “Matteo! Matteo! Matteo!”: l’arrivo diper il comizio a piazza Matteotti aè stato documentato sui social della Legase fosse l’entrata di Gesù a Gerusalemme: mancavano solo le palme ma in compenso c’era “Nessun dorma” sparato a tutto volume mentre il Capitano faceva la sua passerella smanazzando tutti, e che il Coronavirus vi accompagni. Luisempre esagera: “Devo dire che di venerdì pomeriggio una piazza così anon me la sarei mai aspettata. La piazza di stasera non ce l’ho neanche a Milano”. La Lega parla addirittura di 4mila persone presenti: “Oltre 4mila persone, di venerdì pomeriggio, in una piazza Matteotti ...

È durato circa 5 minuti l'intervento di Matteo Salvini a Torre del Greco (Napoli) nell'ambito del suo tour elettorale in vista delle elezioni regionali del 20 e 21 settembre. Fischi, slogan, contestaz ...Contestazioni a Torre del Greco (Napoli) per il leader della Lega Matteo Salvini, giunto nella città vesuviana per la seconda tappa del tour che oggi lo porta in diversi comuni della Campania con la c ...