Riviere: «Il Crotone rappresenta una buona opportunità per me» (Di sabato 12 settembre 2020) Emmanuel Riviere, neo acquisto del Crotone, ha parlato della sua nuova avventura ai canali ufficiali del club calabrese Emmanuel Riviere, neo acquisto del Crotone ha pronunciato le prime parole da giocatore rossublu ai microfoni dei canali ufficali del club neo promosso in Serie A. Ecco le sue dichiarazioni: OPPORTUNITA’ – «Sono molto contento e motivato, appena mi sono svegliato mi sentivo bene e l’unico pensiero era quello di stare con i compagni e allenarmi. Per me Crotone rappresenta una buona opportunità, non vedo l’ora di misurarmi nella Serie A». CARATTERISTICHE – «Le mie principali caratteristiche? Ogni partita è differente, posso attaccare la profondità, giocare con la palla tra i piedi, cross ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 12 settembre 2020) Emmanuel, neo acquisto del, ha parlato della sua nuova avventura ai canali ufficiali del club calabrese Emmanuel, neo acquisto delha pronunciato le prime parole da giocatore rossublu ai microfoni dei canali ufficali del club neo promosso in Serie A. Ecco le sue dichiarazioni: OPPORTUNITA’ – «Sono molto contento e motivato, appena mi sono svegliato mi sentivo bene e l’unico pensiero era quello di stare con i compagni e allenarmi. Per meunaopportunità, non vedo l’ora di misurarmi nella Serie A». CARATTERISTICHE – «Le mie principali caratteristiche? Ogni partita è differente, posso attaccare la profondità, giocare con la palla tra i piedi, cross ...

GazzettaDelSud : Il Crotone batte la concorrenza: Rivière alla corte di Stroppa - Noovyis : (Crotone, le prime parole di Riviere: “Contento e motivato, non vedo l’ora di misurarmi con la A”) Playhitmusic - - tabellamercatob : Ieri #Calciomercato #SerieB /4 Affari dell'#11settembre Cessione attaccanti svincolati In #SerieA L'ex #Cosenza… - ReylopezReinier : RT @NicoSchira: Il #Crotone ingaggia l’attaccante ex ASMonaco e Cosenza Emanuel #Riviere. Contratto biennale. Ecco la firma con il suo agen… - kupaleon : RT @NicoSchira: Il #Crotone ingaggia l’attaccante ex ASMonaco e Cosenza Emanuel #Riviere. Contratto biennale. Ecco la firma con il suo agen… -